Польские пограничники задержали водителя с советским удостоверением на границе с Украиной

В Польше на пунктах пропуска с Украиной Корчова и Мальговичи польские пограничники обнаружили двух водителей с сомнительными документами – поддельным и советского образца.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как сообщила Пограничная служба Польши, первый инцидент произошел 11 октября в Корчове.

Тогда во время проверки пассажиров, выезжавших из Польши, офицеры обратили внимание на 42-летнего гражданина Молдовы, который предъявил водительское удостоверение. Документ вызвал подозрение, и после детальной проверки оказалось, что в нем не хватает многих элементов защиты.

Мужчина признал, что пользовался подделкой, и согласился на наказание – четыре месяца лишения свободы с отсрочкой на год. После этого ему разрешили продолжить путь в Украину, но уже как пассажиру.

Другой случай произошел 10 октября в Мальховичах, где пограничники остановили 62-летнего гражданина Украины, который показал водительское удостоверение, выданное еще в 1989 году властями СССР.

Фото: RMF24

Как пояснили польские правоохранители, такой документ не дает права управлять транспортом в Польше.

Дело передали в полицию, а в суд будет подано ходатайство о наказании водителя.

