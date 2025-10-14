З Німеччини до Польщі намагалися ввезти понад 20 тонн незаконних відходів
Вівторок, 14 жовтня 2025, 13:15 —
Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) затримала 23 тонни незаконних відходів, що перевозилися з Німеччини.
Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".
Інцидент стався на колишньому прикордонному переході у селі Сьвєцько. Транспорт, який мав перевозити відходи "у вигляді паперу та картону" з Німеччини до міста в Мазовецькому воєводстві, викликав підозру у правоохоронців.
Як встановили співробітники, водій вантажівки не мав необхідних документів, а матеріали, заявлені в системі SENT, значно відрізнялися від фактично перевезених відходів. Замість паперу та картону, транспорт містив суміш відходів, до якого входили пластик, фольга та текстиль.
Як підкреслили співробітники, перевезення таких сумішей без належних документів є серйозним порушенням правил поводження з відходами.
Справа наразі перебуває під наглядом Головної інспекції з охорони навколишнього середовища. Влада детально аналізує всю ситуацію та вживає заходів для з'ясування обставин спроби незаконного перевезення відходів до Польщі.
Як зазначив польський мовник, цей інцидент не є поодиноким випадком. Польща вже роками бореться з проблемою незаконного перевезення відходів з-за кордону.
У 2023 році страйкували сміттярі у Парижі, їхній протест був частиною масштабніших акцій проти непопулярної пенсійної реформи, яку врешті ухвалили.
Навесні 2025 року мешканці британського Бірмінгема відчули великі проблеми з вивезенням відходів через страйк сміттярів.
А нещодавно писали, що у столиці Болгарії Софії загострюється сміттєва криза для кількох районів через суперечку щодо нових контрактів.