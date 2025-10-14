З Німеччини до Польщі намагалися ввезти понад 20 тонн незаконних відходів

Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) затримала 23 тонни незаконних відходів, що перевозилися з Німеччини.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Інцидент стався на колишньому прикордонному переході у селі Сьвєцько. Транспорт, який мав перевозити відходи "у вигляді паперу та картону" з Німеччини до міста в Мазовецькому воєводстві, викликав підозру у правоохоронців.

Як встановили співробітники, водій вантажівки не мав необхідних документів, а матеріали, заявлені в системі SENT, значно відрізнялися від фактично перевезених відходів. Замість паперу та картону, транспорт містив суміш відходів, до якого входили пластик, фольга та текстиль.

Фото: RMF24

Як підкреслили співробітники, перевезення таких сумішей без належних документів є серйозним порушенням правил поводження з відходами.

Справа наразі перебуває під наглядом Головної інспекції з охорони навколишнього середовища. Влада детально аналізує всю ситуацію та вживає заходів для з'ясування обставин спроби незаконного перевезення відходів до Польщі.

Як зазначив польський мовник, цей інцидент не є поодиноким випадком. Польща вже роками бореться з проблемою незаконного перевезення відходів з-за кордону.

