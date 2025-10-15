Качка розповів, що змінюється з оновленням правил торгівлі між Україною та ЄС

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів, що змінюється з ухваленням Комітетом асоціації у торговельному складі оновлених умов торгівлі між Україною і ЄС.

Відповідний допис розміщено на сторінці віцепрем'єра у Facebook, передає "Європейська правда".

За словами Качки, це рішення фактично відкриває новий етап у функціонуванні зони вільної торгівлі з ЄС.

"Українські експортери зможуть скористатися новим торговельним режимом ще цього року. Цінуємо такі відносини з партнерами й працюємо над тим, щоб торгівля між Україною та ЄС ставала дедалі глибшою і взаємовигіднішою", – прокоментував Качка.

За його словами, документ скасовує або зменшує ввізні мита та збільшує квоти на українські товари. Тепер вони будуть визначені та викладені у новому Додатку I-E, що буде включено до Угоди про вільну торгівлю та становитиме її невід’ємну частину.

Також рішення встановлює обсяг тарифних квот до кінця 2025 року – сім дванадцятих від оновлених річних квот за виключенням обʼєму, що був проекспортований з 6 червня 2025 року до моменту набрання чинності оновленого режиму торгівлі.

Документ набирає чинності через 15 днів після схвалення (тобто – 29 жовтня 2025 року).

Він також передбачає повторну оцінку у 2028 році, щоб проаналізувати, наскільки рівень лібералізації відповідає розвитку торговельних відносин, прогресу імплементації сільськогосподарських стандартів ЄС до українського законодавства.

"Тобто рішення може відкрити шлях до ще більшого скасування торговельних бар’єрів в майбутньому", – зазначив віцепрем'єр.

Рішення є двостороннім і діє безстроково.

Нагадаємо, Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі у вівторок схвалив рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції України до ЄС.

Перед цим Рада ЄС прийняла умови нової торговельної угоди з Україною, що має замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.