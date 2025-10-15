Качка рассказал, что меняется с обновлением правил торговли между Украиной и ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка рассказал, что меняется с принятием Комитетом ассоциации в торговом составе обновленных условий торговли между Украиной и ЕС.

Соответствующее сообщение размещено на странице вице-премьера в Facebook, передает "Европейская правда".

По словам Качки, это решение фактически открывает новый этап в функционировании зоны свободной торговли с ЕС.

"Украинские экспортеры смогут воспользоваться новым торговым режимом еще в этом году. Ценим такие отношения с партнерами и работаем над тем, чтобы торговля между Украиной и ЕС становилась все глубже и взаимовыгоднее", – прокомментировал Качка.

По его словам, документ отменяет или уменьшает ввозные пошлины и увеличивает квоты на украинские товары. Теперь они будут определены и изложены в новом Приложении I-E, которое будет включено в Соглашение о свободной торговле и составит его неотъемлемую часть.

Также решение устанавливает объем тарифных квот до конца 2025 года – семь двенадцатых от обновленных годовых квот за исключением объема, который был экспортирован с 6 июня 2025 года до момента вступления в силу обновленного режима торговли.

Документ вступает в силу через 15 дней после одобрения (то есть – 29 октября 2025 года).

Он также предусматривает повторную оценку в 2028 году, чтобы проанализировать, насколько уровень либерализации соответствует развитию торговых отношений, прогрессу имплементации сельскохозяйственных стандартов ЕС в украинское законодательство.

"То есть решение может открыть путь к еще большей отмене торговых барьеров в будущем", – отметил вице-премьер.

Решение является двусторонним и действует бессрочно.

Напомним, Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговом составе во вторник одобрил решение об отмене части тарифов и увеличение квот на экспорт аграрной продукции Украины в ЕС.

Перед этим Совет ЕС принял условия нового торгового соглашения с Украиной, которое должно заменить "торговый безвиз", срок действия которого завершился в июне 2025 года.