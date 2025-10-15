Угода про 100-річне партнерство Британії та України набула чинності

Угода про 100-річне партнерство між Україною та Британією офіційно набула чинності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який завершив необхідні для цього процедури під час візиту до Лондона.

15 жовтня Стефанчук передав спікеру Палати громад парламенту Великої Британії серу Ліндсі Гойлу текст угоди про сторічне партнерство, український закон про її ратифікацію та ноту про початок її дії.

"Сьогодні у Лондоні Сторічна угода офіційно набула чинності. Це – історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами", – заявив він.

Стефанчук відзначив, що Україна та Велика Британія вже мають тривалу глибоку співпрацю і угода не започатковує партнерство, а посилює його.

"Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття вперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відбудови України. Це угода про довіру. Про союз двох націй, об’єднаних спільними цінностями: свободою, демократією, повагою до права та історичною справедливістю", – зазначив він.

Нагадаємо, рух до фіналізації угоди тривав більш як півтора року. Сторічну угоду розробили на основі безпекової угоди, підписаної у січні 2024 року, та у свою чергу підписали 16 січня 2025 року.

17 вересня Верховна Рада ратифікувала її.

