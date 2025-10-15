Соглашение о 100-летнем партнерстве Великобритании и Украины вступило в силу

Соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией официально вступило в силу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который завершил необходимые для этого процедуры во время визита в Лондон.

15 октября Стефанчук передал спикеру Палаты общин парламента Великобритании сэру Линдси Гойлу текст соглашения о столетнем партнерстве, украинский закон о его ратификации и ноту о начале его действия.

"Сегодня в Лондоне Столетнее соглашение официально вступило в силу. Это – исторический момент укрепления политического доверия, стратегического партнерства и нерушимой дружбы между нашими государствами", – заявил он.

Стефанчук отметил, что Украина и Великобритания уже имеют длительное глубокое сотрудничество и соглашение не начинает партнерство, а усиливает его.

"Оно закрепляет взаимную поддержку между нашими народами на десятилетия вперед, определяет механизмы взаимодействия в сфере безопасности, углубляет военно-промышленную кооперацию, формирует новый уровень сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, науки и восстановления Украины. Это соглашение о доверии. О союзе двух наций, объединенных общими ценностями: свободой, демократией, уважением к праву и исторической справедливостью", – отметил он.

Напомним, движение к финализации соглашения длилось более полутора лет. Столетнее соглашение разработали на основе соглашения о безопасности, подписанного в январе 2024 года, и в свою очередь подписали 16 января 2025 года.

17 сентября Верховная Рада ратифицировала его.

О том, какие обязательства вводит украинско-британское Столетнее соглашение, читайте в статье: Военные базы, взаимная оборона и не только: что дает Украине Столетнее соглашение с Великобританией.