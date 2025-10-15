Прокуратура Молдови просить жорсткіший вирок для засудженої соратниці Шора

Антикорупційна прокуратура Молдови хоче посилити вирок соратниці олігарха-втікача Ілана Шора, депутатці Марині Таубер, яку раніше засудили до 7,5 років у справі про незаконне фінансування партії.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Антикорупційна прокуратура оскаржила вирок кишинівського суду сектору Буюкани та аргументує, що поточний вирок для Таубер з 7,5 років ув'язнення – надто м’яке покарання.

Прокурори хочуть подвоєння вироку, а також скасування рішення щодо припинення кримінального провадження за одним зі звинувачень щодо депутатки – про перешкоджання правосуддю. Йдеться про випадок, коли Таубер зірвала засідання Апеляційної палати Кишинева, де розглядали справу Ілана Шора, і її виводила з залу поліція. Суд першої інстанції вирішив, що це не більш ніж адміністративне правопорушення.

У разі задоволення клопотання прокуратури Таубер загрожує 13 років в’язниці.

Основні звинувачення проти Таубер полягають у тому, що вона дозволила незаконне фінансування політичної партії "Шор" організованою злочинною групою і брала участь у фальсифікації фінансового звіту формування за перше півріччя 2022 року, щоб приховати отримані і витрачені партією гроші.

Марина Таубер з кінця 2024 або початку 2025 року перебуває за межами Молдови, ймовірно у Москві.

На початку жовтня Молдова ініціювала її розшук через Інтерпол.