Молдова хоче оголосити в міжнародний розшук депутатку-соратницю Шора

Влада Кишинева передала до Інтерполу справу депутатки і соратниці олігарха-втікача Ілана Шора Марини Таубер і просить про її міжнародний розшук.

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі IPN повідомила речниця Генерального інспекторату поліції Молдови Діана Фетко.

За словами Фетко, справу Таубер у вівторок передали в Інтерпол, але підтвердження ще не надійшло.

Марина Таубер, пов'язана з втікачем Іланом Шором, 30 вересня була засуджена до 7,5 року позбавлення волі, а також позбавлена права обіймати державні посади та здійснювати бухгалтерську діяльність у політичних партіях на п'ять років.

Таубер звинувачували в тому, що вона дозволила незаконне фінансування політичної партії "Шор" організованою злочинною групою і брала участь у фальсифікації фінансового звіту формування за перше півріччя 2022 року, щоб приховати отримані і витрачені партією гроші.

Марина Таубер заявляє про свою невинуватість, звинувачуючи, що справа має політичне підґрунтя. Водночас її адвокати оголосили, що оскаржуватимуть вирок.

Депутатка, яка покинула Молдову у січні 2025 року, перебуває під санкціями Європейського Союзу, США та Канади.