Прокуратура Молдовы просит более жесткий приговор для осужденной соратницы Шора

Антикоррупционная прокуратура Молдовы хочет ужесточить приговор соратнице беглого олигарха Илана Шора, депутату Марине Таубер, которую ранее приговорили к 7,5 годам по делу о незаконном финансировании партии.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Антикоррупционная прокуратура обжаловала приговор кишиневского суда сектора Буюканы и аргументирует, что текущий приговор для Таубер – слишком мягкое наказание.

Прокуроры хотят удвоения приговора, а также отмены решения о прекращении уголовного производства по одному из обвинений в отношении депутата – о препятствовании правосудию. Речь идет о случае, когда Таубер сорвала заседание Апелляционной палаты Кишинева, где рассматривали дело Илана Шора, и ее выводила из зала полиция. Суд первой инстанции решил, что это не более чем административное правонарушение.

В случае удовлетворения ходатайства прокуратуры Таубер грозит 13 лет тюрьмы.

Марина Таубер с конца 2024 или начала 2025 года находится за пределами Молдовы, вероятно, в Москве.

В начале октября Молдова инициировала ее розыск через Интерпол.