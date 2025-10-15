У Туреччині планують саджати до вʼязниці за поведінку, що "суперечить біологічній статі"

Уряд Туреччини готує законопроєкт, який передбачатиме тюремне ув'язнення для людей, які публічно пропагують або виражають гендерну ідентичність, "суперечливу з погляду суспільної моралі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Пропозиція передбачає внесення зміни до статті 225 Кримінального кодексу Туреччини, яка наразі стосується "публічної непристойної поведінки".

Згідно з проєктом, будь-яка людина, яка "діє всупереч своїй біологічній статі" або "заохочує чи схвалює таку поведінку", може бути засуджена до одного-трьох років тюремного ув’язнення.

Інша стаття криміналізує заручини або шлюбні церемонії між одностатевими парами, передбачаючи покарання до чотирьох років позбавлення волі. Максимальне покарання за сексуальні дії, вчинені в публічних місцях, також збільшиться з одного до трьох років.

Законодавство також може вплинути на ЗМІ, зокрема стримінгові платформи, які показують одностатеві стосунки у фільмах або серіалах. Згідно з проєктом закону, такий контент може бути кваліфікований як "заохочення поведінки, що суперечить суспільній моралі".

У своєму обґрунтуванні уряд Туреччини заявив, що ці заходи спрямовані на захист "інституту сім'ї" та забезпечення "виховання фізично і психічно здорових поколінь".

Партія справедливості і розвитку Туреччини, яка нині перебуває при владі, все частіше зображує ЛГБТ+ як загрозу для суспільної моралі та сімейних цінностей.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган також висловлюється проти ЛГБТ+, вказуючи на падіння народжуваності в країні.