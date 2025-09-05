Рада Європи засудила арешт турецького активіста й критика Ердогана

Делегація Ради Європи у пʼятницю засудила арешт 23-річного турецького правозахисника та ЛГБТ-активіста Енеса Ходжаогулларі після виступу з критикою влади в Туреччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Ходжаогулларі, який брав участь у березневому засіданні Ради Європи у Страсбурзі як один із молодіжних делегатів Туреччини, заарештували у серпні після того, як він розкритикував затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу та інших опозиційних діячів.

Активіст також виступив проти поліцейського насильства під час протестів, що спалахнули після арешту Імамоглу.

Турецька влада висунула чоловіку звинувачення у "публічному поширенні оманливої інформації" та "розпалюванні ненависті та ворожнечі серед населення".

Голова делегації Конгресу органів влади місцевого та регіонального рівня Ради Європи Марк Кулс заявив, що жодних правових підстав для переслідування або затримання Ходжаогулларі немає.

"Змусити Енеса замовкнути означає змусити замовкнути молодь, а змусити замовкнути молодь означає відібрати голос у демократії як такої", – сказав Кулс після відвідин Ходжаогулларі у в'язниці в п'ятницю.

Мера Стамбула, популярного діяча турецької опозиції, арештували у березні за звинуваченнями в корупції, які він категорично заперечує. Попри це, Імамоглу висунула кандидатом у президенти головна опозиційна Республіканська народна партія Туреччини.

Турецька влада також арештувала кількох інших мерів та місцевих посадовців від цієї партії. Критики вважають ці дії політично мотивованими спробами влади позбавитись конкурентів на виборах.