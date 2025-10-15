В Турции планируют сажать в тюрьму за поведение, "противоречащее биологическому полу"

Правительство Турции готовит законопроект, который предусматривает тюремное заключение для людей, публично пропагандирующих или выражающих гендерную идентичность, "противоречащую с точки зрения общественной морали".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Предложение предусматривает внесение изменения в статью 225 Уголовного кодекса Турции, которая в настоящее время касается "публичного непристойного поведения".

Согласно проекту, любой человек, который "действует вопреки своему биологическому полу" или "поощряет или одобряет такое поведение", может быть приговорен к одному-трем годам тюремного заключения.

Другая статья криминализирует помолвки или брачные церемонии между однополыми парами, предусматривая наказание до четырех лет лишения свободы. Максимальное наказание за сексуальные действия, совершенные в публичных местах, также увеличится с одного до трех лет.

Законодательство также может повлиять на СМИ, в частности стриминговые платформы, которые показывают однополые отношения в фильмах или сериалах. Согласно проекту закона, такой контент может быть квалифицирован как "поощрение поведения, противоречащего общественной морали".

В своем обосновании правительство Турции заявило, что эти меры направлены на защиту "института семьи" и обеспечение "воспитания физически и психически здоровых поколений".

Партия справедливости и развития Турции, которая сейчас находится у власти, все чаще изображает ЛГБТ+ как угрозу для общественной морали и семейных ценностей.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также высказывается против ЛГБТ+, указывая на падение рождаемости в стране.