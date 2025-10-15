Каллас підтвердила, що проєкт "стіна дронів" пошириться на весь ЄС

Проєкт Європейського Союзу "стіна дронів", який 16 жовтня презентує Європейська комісія, буде стосуватися не лише держав Південного флангу ЄС, а всього Євросоюзу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомила висока представниця ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Кая Каллас перед початком робочої вечері міністрів оборони Євросоюзу 15 жовтня.

"Стіна дронів" має захищати від зовнішніх загроз усі держави Євросоюзу, переконана Каллас.

"Коли ми вперше заговорили про "стіну дронів", йшлося про Східний фланг. Але потім інші держави-члени зазначили, що дрони можуть прилітати, наприклад, і з кораблів. Тож це також є ризиком для південних держав-членів", – розповіла Каллас.

Тож, за її словами, "зараз ми фактично говоримо про захист усієї Європи, коли йдеться про протидію дронам".

"Саме в цьому полягає той інноваційний підхід, над яким нам потрібно працювати: щоб зрозуміти, як ми можемо захистити Європу від цих атак дронів", – сказала головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", у проєкті оборонної "дорожньої карти", яку 16 жовтня презентує Єврокомісія, ідея будівництва "стіни дронів" буде представлена не як регіональний проєкт захисту східного флангу ЄС, як планувалося початково, а як ширший проєкт, який охоплюватиме всю територію ЄС.

Також у НАТО повідомили, що розробили для ЗСУ нове озброєння проти КАБів та "Шахедів".