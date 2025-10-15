Каллас подтвердила, что проект "стена дронов" распространится на весь ЕС

Проект Европейского Союза "стена дронов", который 16 октября презентует Европейская комиссия, будет касаться не только Южного фланга, но и всего Евросоюза.

Об этом, как передаёт корреспондентка "Европейской правды", сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом рабочего ужина министров обороны стран ЕС 15 октября."Стена дронов" должна защищать от внешних угроз все государства Евросоюза, убеждена Каллас.

"Когда мы впервые заговорили о "стене дронов", речь шла о Восточном фланге. Но затем другие государства-члены указали, что дроны могут прилетать, например, и с кораблей. Так что это также риск для южных государств-членов", – рассказала Каллас.

Таким образом, по её словам, "сейчас мы фактически говорим о защите всей Европы, когда речь идёт о противодействии дронам".

"В этом и заключается тот инновационный подход, над которым нам нужно работать: чтобы понять, как мы можем защитить Европу от этих атак дронов", – сказала главная дипломатка ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", в проекте оборонной "дорожной карты", которую 16 октября презентует Еврокомиссия, идея строительства "стены дронов" будет представлена не как региональный проект защиты восточного фланга ЕС, как планировалось первоначально, а как более широкий проект, охватывающий всю территорию ЕС.

Также в НАТО сообщили, что разработали для ВСУ новое вооружение против КАБов и "Шахедов".