У Швеції лідерка партії пішла у відставку через кілька місяців, пославшись на погрози

Лідерка Партії центру Швеції Анна-Карін Хатт у середу оголосила про відставку з посади, на якій пробула лише пʼять місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

На пресконференції Хатт сказала, що ухвалила "найважче рішення у своїй політичній кар'єрі".

Рішення піти з посади лідерки Партії центру вона пояснила "ненавистю і погрозами, яких зазнають політики, та поляризацією суспільного клімату.

"Постійно відчувати, що потрібно озиратися через плече і не почуватися в повній безпеці, навіть удома – це впливає на мене набагато глибше, ніж я думала", – сказала вона.

Джерела SVT у Партії центру сказали, що рішення Хатт застало політсилу зненацька. Більшість партійців дізнались про нього вранці в середу.

Нового лідера політсили мають обрати в листопаді на зʼїзді Партії центру.

У 2023 році тодішній молодший міністр юстиції уряду Великої Британії, консерватор Майк Фрір оголосив про відставку після того, як отримав низку погроз розправою.

А білоруський диктатор Александр Лукашенко раніше запропонував саджати в тюрму за погрози собі.