В Швеции лидер партии ушла в отставку через несколько месяцев, сославшись на угрозы

Лидер Партии центра Швеции Анна-Карин Хатт в среду объявила об отставке с должности, на которой пробыла всего пять месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

На пресс-конференции Хатт сказала, что приняла "самое трудное решение в своей политической карьере".

Решение уйти с поста лидера Партии центра она объяснила "ненавистью и угрозами, которым подвергаются политики, и поляризацией общественного климата.

"Постоянно чувствовать, что нужно оглядываться через плечо и не чувствовать себя в полной безопасности, даже дома – это влияет на меня гораздо глубже, чем я думала", – сказала она.

Источники SVT в Партии центра сказали, что решение Хатт застало политсилу врасплох. Большинство партийцев узнали о нем утром в среду.

Нового лидера политсилы должны выбрать в ноябре на съезде Партии центра.

В 2023 году тогдашний младший министр юстиции правительства Великобритании, консерватор Майк Фрир объявил об отставке после того, как получил ряд угроз расправой.

А белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее предложил сажать в тюрьму за угрозы себе.