Глава ОБСЄ каже, що зустріч з прем'єром Грузії скасували з її ініціативи, а не навпаки

Міністерка закордонних справ Фінляндії і голова ОБСЄ Еліна Валтонен заявила, що зустріч з прем’єром Грузії була скасована з її ініціативи – всупереч тому, що заявили у Тбілісі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у телефонному коментарі Helsingin Sanomat.

Валтонен зазначила, що зустріч з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе була скасована не через рішення грузинської сторони, а з ініціативи Фінляндії, і грузинську сторону поінформували про це ввечері 14 жовтня.

Вона також відкинула звинувачення грузинської влади, у тому що робила "неправдиві заяви" чи брала участь у якійсь кампанії.

"Я спеціально прийшла на протести, які відбуваються у Грузії вже багато тижнів і місяців. Я хотіла висловити мою підтримку свободі слова… Це справа грузинської влади, як їм на це реагувати. А мені, на жаль, довелось відреагувати тим, що я скасувала зустріч з прем’єр-міністром, щоб встигнути до Азербайджану", – зазначила Валтонен.

Перед цим Кобахідзе заявив, що це він скасував зустріч з Еліною Валтонен "у зв'язку з вчорашньою участю в протизаконному мітингу і неправдивими заявами".

Валтонен прибула до Грузії після візиту до Вірменії і звідти вранці у середу вирушила до Баку. Спершу її зустріч з керівництвом Азербайджану планувалася у раніші дати, але вони терміново полетіли до Шарм-ель-Шейху через саміт із Трампом з нагоди перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС.

У Грузії Еліна Валтонен зустрічалася з очільницею МЗС Макою Бочорішвілі та висловила їй свою стурбованість щодо ситуації з демократією у Грузії.

