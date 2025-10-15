Прем’єр Грузії скасував зустріч з головою ОБСЄ після її появи на антиурядовому мітингу

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе скасував зустріч з чинною головою ОБСЄ Еліною Валтонен після її появи на антиурядовому мітингу в Тбілісі.

Про це повідомили в адміністрації уряду Грузії, передає News Georgia, пише "Європейська правда".

"У зв'язку з вчорашньою участю в протизаконному мітингу і неправдивими заявами прем'єр-міністр скасував заплановану зустріч з главою МЗС Фінляндії", – сказав він.

Нагадаємо, в останні місяці влада Грузії посилила тиск на опозицію, незалежних журналістів та активістів на тлі тривалих антиурядових протестів через відмову від руху в Європейський Союз.

Грузинська влада також почала боротьбу проти організацій громадянського суспільства, які підтримували протести.

