Глава ОБСЕ говорит, что встреча с премьером Грузии отменилась по ее инициативе, а не наоборот

Министр иностранных дел Финляндии и председатель ОБСЕ Элина Валтонен заявила, что встреча с премьером Грузии была отменена по ее инициативе – вопреки тому, что заявили в Тбилиси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в телефонном комментарии Helsingin Sanomat.

Валтонен отметила, что встреча с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе была отменена не по решению грузинской стороны, а по инициативе Финляндии, и грузинскую сторону проинформировали об этом вечером 14 октября.

Она также отвергла обвинения грузинских властей в том, что делала "ложные заявления" или участвовала в какой-то кампании.

"Я специально пришла на протесты, которые проходят в Грузии уже много недель и месяцев. Я хотела выразить мою поддержку свободе слова... Это дело грузинских властей, как им на это реагировать. А мне, к сожалению, пришлось отреагировать тем, что я отменила встречу с премьер-министром, чтобы успеть в Азербайджан", – отметила Валтонен.

Перед этим Кобахидзе заявил, что это он отменил встречу с Элиной Валтонен "в связи с вчерашним участием в противозаконном митинге и ложными заявлениями".

Валтонен прибыла в Грузию после визита в Армению и оттуда утром в среду отправилась в Баку. Сначала ее встреча с руководством Азербайджана планировалась в более ранние сроки, но они срочно вылетели в Шарм-эль-Шейх из-за саммита с Трампом в связи с перемирием между Израилем и ХАМАС.

В Грузии Элина Валтонен встречалась с главой МИД Макой Бочоришвили и выразила ей свою обеспокоенность ситуацией с демократией в Грузии.

