У Британії попередили, що Китай проводив масштабні шпигунські операції проти країни

Заступник радника з національної безпеки Великої Британії Меттью Коллінз заявив, що cлужби розвідки Китаю проводили "масштабні шпигунські операції, які загрожували економіці та безпеці країни.

Його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Коллінз заявив у письмових свідченнях, опублікованих пізно в середу, 15 жовтня, що передбачувані дії двох чоловіків, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю, "завдавали шкоди безпеці та інтересам Великої Британії", а "інформація та матеріали", передані ними, були "прямо чи опосередковано" корисними для китайської держави.

Він також заявив, що китайські спецслужби "мають високий потенціал і проводять масштабні шпигунські операції проти Великої Британії з метою просування інтересів китайської держави та шкоди інтересам і безпеці Великої Британії".

"Шпигунські операції Китаю загрожують економічному процвітанню та стійкості Великої Британії, а також цілісності наших демократичних інститутів", – наголосив він.

Однак Коллінз також наголосив прокурорам, що Велика Британія прагне "розвивати позитивні відносини з Китаєм для зміцнення взаєморозуміння, співпраці та стабільності".

Несподівано для всіх минулого місяця британські прокурори зняли звинувачення з двох чоловіків за кілька тижнів до початку судового процесу. Чоловіків звинувачували в передачі політично чутливої інформації китайському розвіднику.

30-річний Крістофер Кеш, колишній директор аналітичного центру China Research Group, і 33-річний Крістофер Беррі, який працював на одного з депутатів, заперечували звинувачення.

Рішення прокуратури закрити справу викликало звинувачення, нібито уряд зірвав судовий процес, бо не хотів дратувати Пекін, з яким намагається поліпшити економічні відносини.

Воно також спричинило рідкісне критичне висловлювання керівника служби обвинувачень (DPP) Стівена Паркінсона, який заявив, що прокурори протягом кількох місяців намагалися отримати від уряду необхідні докази, які б свідчили про загрозу з боку Китаю для Великої Британії, але їх так і не надали.

Прем’єр-міністр країни Стармер, який сам є колишнім прокурором, каже, що проблема полягала в тому, що Пекін не був класифікований як загроза колишнім консервативним урядом на момент, коли чоловікам було висунуто звинувачення у скоєнні злочинів.