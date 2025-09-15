У Британії зняли звинувачення з двох підозрюваних у шпигунстві для Китаю

Британські прокурори зняли звинувачення з двох чоловіків, серед яких колишній парламентський співробітник, та ще один чоловік, яких звинувачували у шпигунстві на користь Китаю.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Крістофера Кеша та Крістофера Беррі, яким 30 та 33 роки відповідно, звинуватили в порушенні закону про державну таємницю шляхом надання інформації або документів, які могли бути "корисними для ворога" – Китаю, а також могли "завдати шкоди безпеці або інтересам" Великої Британії в період з кінця 2021 року по лютий 2023 року.

Вони мали постати перед судом наступного місяця, але прокурор Том Літтл повідомив лондонському суду у понеділок, 15 вересня, що вони не нададуть жодних доказів проти цих двох.

Також він зазначив, що прокурори не можуть продовжувати судове переслідування у цій справі, не надавши жодних причин для такого рішення.

Ця справа була однією з низки справ у Великій Британії, пов'язаних із звинуваченнями у шпигунстві на користь Пекіна.

Обох звинувачували у тому, що вони контактували один з одним і з особою, яку підозрюють в тому, що вона є агентом китайської розвідки.

Раніше у контртерористичному відділі поліції Лондона назвали звинувачення результатом "надзвичайно складного розслідування", та закликали утриматися від подальших коментарів і спекуляцій, поки справу розглядає суд.

Чоловіків затримали ще 13 березня 2023 року, а після того відпустили під заставу. Дії, у яких їх звинувачують, могли відбуватися у випадку Беррі з кінця грудня 2021 до початку лютого 2023 року, а у випадку Кеша – з січня 2022 року до початку лютого 2023 року.

У квітні 2024 року чоловіків звільнили під заставу.