Уряд Британії звинувачують у тиску для закриття "справи китайських шпигунів"

Уряд британського прем’єра Кіра Стармера звинуватили у зриві розслідування справи про китайське шпигунство проти політиків у Вестмінстері, аби захистити комерційні та дипломатичні відносини з Пекіном.

Про це йдеться у публікації видання Financial Times, пише "Європейська правда".

Британські високопосадовці повідомили виданню, що рішення прокуратури минулого місяця закрити "справу про китайське шпигунство" було ухвалене після гострих суперечок між радниками Стармера з питань міжнародної безпеки й МЗС з одного боку та Міністерством внутрішніх справ – з іншого. Саме МВС наполягало на продовженні справи.

В урядових колах вважають, що конфлікт виник через небажання радників із питань безпеки та МЗС дратувати Китай, оскільки Велика Британія прагне покращити відносини зі своїм третім за обсягом торговельним партнером.

Справа прокурорів розвалилася після того, як представники сектора безпеки заявили, що не даватимуть свідчень, у яких Китай можна було б визначити як "ворога" – ключовий елемент для обвинувачення за Законом про державну таємницю, який порушували підозрювані.

Це сталося попри те, що британські прокурори, за підтримки свідчень одного з тих самих посадовців із сектора безпеки раніше цього року в іншій справі про шпигунство на користь Росії стверджували, що "ворог" – це "будь-яка країна, яка становить загрозу національній безпеці Великої Британії".

У Стратегії національної безпеки, опублікованій у червні, зазначалося, що Китай останніми роками активізував "шпигунство", "втручання в демократію" та "підрив економічної безпеки" Британії. Водночас у документі наголошувалося, що Лондон прагне збільшити обсяги торгівлі.

У цьому ж документі, підготовленому під керівництвом радника з нацбезпеки Джонатана Пауелла і на основі неопублікованого "аудиту Китаю", також містилося попередження про необхідність "зменшити ризики непорозумінь і поганої комунікації", що останніми роками характеризували відносини Британії з Китаєм.

Уряд Британії наполягає, що рішення про припинення переслідування було ухвалене прокуратурою "незалежно".

Депутатка Алісія Кернс, яка мала давати свідчення у справі, заявила, що прем’єр-міністр має надати пояснення, а уряд повинен "оприлюднити процес ухвалення рішення перед британцями, в інтересах яких і було розпочато переслідування".

Речник Кабінету міністрів заявив, що твердження про "тиск" з боку Даунінг-стріт з метою закриття справи є "абсолютно неправдивим".

В середині вересня стало відомо, що у Британії зняли звинувачення з двох підозрюваних у шпигунстві для Китаю.

Крістофера Кеша та Крістофера Беррі, яким 30 та 33 роки відповідно, звинуватили в порушенні Закону про державну таємницю шляхом надання інформації або документів, які могли бути "корисними для ворога".