В Британии предупредили, что Китай проводил масштабные шпионские операции против страны

Заместитель советника по национальной безопасности Великобритании Мэттью Коллинз заявил, что разведывательные службы Китая проводили "масштабные шпионские операции, которые угрожали экономике и безопасности страны".

Его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Коллинз заявил в письменных показаниях, опубликованных поздно вечером в среду, 15 октября, что предполагаемые действия двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Китая, "наносили ущерб безопасности и интересам Великобритании", а "информация и материалы", переданные ими, были "прямо или косвенно" полезны для китайского государства.

Он также заявил, что китайские спецслужбы "обладают высоким потенциалом и проводят масштабные шпионские операции против Великобритании с целью продвижения интересов китайского государства и нанесения ущерба интересам и безопасности Великобритании".

"Шпионские операции Китая угрожают экономическому процветанию и устойчивости Великобритании, а также целостности наших демократических институтов", – подчеркнул он.

Однако Коллинз также подчеркнул прокурорам, что Великобритания стремится "развивать позитивные отношения с Китаем для укрепления взаимопонимания, сотрудничества и стабильности".

Неожиданно для всех в прошлом месяце британские прокуроры сняли обвинения с двух мужчин за несколько недель до начала судебного процесса. Мужчин обвиняли в передаче политически чувствительной информации китайскому разведчику.

30-летний Кристофер Кэш, бывший директор аналитического центра China Research Group, и 33-летний Кристофер Берри, который работал на одного из депутатов, отрицали обвинения.

Решение прокуратуры закрыть дело вызвало обвинения, что правительство сорвало судебный процесс, потому что не хотело раздражать Пекин, с которым пытается улучшить экономические отношения.

Оно также вызвало редкое критическое высказывание главы службы обвинений (DPP) Стивена Паркинсона, который заявил, что прокуроры в течение нескольких месяцев пытались получить от правительства необходимые доказательства, которые бы свидетельствовали об угрозе со стороны Китая для Великобритании, но их так и не предоставили.

Премьер-министр страны Стармер, который сам является бывшим прокурором, говорит, что проблема заключалась в том, что Пекин не был классифицирован как угроза бывшим консервативным правительством на момент, когда мужчинам были предъявлены обвинения в совершении преступлений.