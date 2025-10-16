Литва розглядає відновлення боліт на кордонах як частину нової лінії оборони

В рамках створення ширшої лінії оборони Балтійського регіону Литва розглядає можливість відновлення водно-болотних угідь, розташованих у прикордонних районах.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Водно-болотні угіддя займають майже десяту частину території Литви, хоча частина з них була безповоротно втрачена.

Однак наступного року близько 10 млн євро буде виділено на пілотні проєкти з відновлення боліт, які координуватиме Міністерство оборони Литви.

Згідно з майбутнім Регламентом про відновлення природи, з наступного року буде відновлено близько 40 тисяч гектарів торфовищ.

"За попередніми оцінками, близько трьох-чотирьох відсотків прикордонних територій можуть бути перетворені назад на водно-болотні угіддя в рамках ширшої концепції оборони. Ми очікуємо остаточної оцінки від збройних сил і координуємо свої дії з Міністерством навколишнього середовища, щоб забезпечити комплексний підхід", – сказав заступник міністра оборони Томас Годляускас.

Наприкінці серпня писали, що в Естонії слідом за Польщею та Фінляндією розмірковують над доцільністю відновити болота і торфовища, що існували в минулому, як природної перешкоди, що у разі потенційного вторгнення РФ допоможе стримати вороже військо.

У вересні стало відомо, що Латвія реалізує програму відновлення болотних екосистем, які можуть слугувати природними бар'єрами на її східному кордоні.