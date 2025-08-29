Фінляндія та Польща думають над відновленням боліт для захисту від танків РФ
Фінляндія та Польща розглядають можливість зволоження висушених торфовищ для створення захисних бар'єрів проти потенційного наземного вторгнення Росії.
Про це йдеться у публікації France 24, пише "Європейська правда".
З моменту вторгнення російських танків в Україну в 2022 році європейські країни, що межують з Росією, посилили безпеку на своїх східних кордонах.
Фінляндія нещодавно завершила будівництво першої ділянки паркану вздовж 1340-кілометрового кордону з Росією і пильно стежить за збільшенням руху російських військ по той бік кордону.
Цього літа Польща додала захисні мінні поля до 20-кілометрової ділянки кордону з Росією та Білоруссю в рамках своєї розгалуженої програми розвитку оборонної інфраструктури "Східний щит".
Зараз члени НАТО звертаються до природного світу, щоб ще більше зміцнити свою оборону – шляхом відновлення торф'яних боліт.
Водно-болотні угіддя, де накопичується торф, складаються з губчастого, заболоченого ґрунту, який є непрохідним для танків. Зазвичай вони розташовані в прохолодних північних кліматичних зонах і розкидані по всій території північних і східних європейських країн, що межують з Росією та Білоруссю.
Міністерства оборони та охорони навколишнього середовища Фінляндії восени почнуть переговори про запуск пілотного проєкту з відновлення торфовищ.
У Польщі міністерство оборони зацікавлене у відновленні водно-болотних угідь уздовж східного кордону, і зараз тривають переговори між вченими та міністерствами оборони та охорони навколишнього середовища.
У червні німецький аналітичний центр з питань торфовищ, Greifswald Mire Centre, закликав ЄС створити фонд у розмірі до 500 млн євро для фінансування планування та відновлення вологості 100 тисяч гектарів землі.
"Природно вологі та відновлені торфовища є непрохідними для танків, що уповільнює переміщення військ і змушує їх рухатися прогнозованими коридорами, які легше захищати", – йдеться в заяві організації.
