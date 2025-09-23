Укр Рус Eng

Латвія хоче відновити болота для захисту кордону з РФ

Новини — Вівторок, 23 вересня 2025, 08:00 — Ірина Кутєлєва

Латвія реалізує програму відновлення болотних екосистем, які можуть слугувати природними бар'єрами на її східному кордоні.

Про це повідомили у латвійському Міністерстві оборони, пише "Європейська правда".

У заяві латвійського оборонного відомства йдеться, що відновлення боліт може стати значним внеском у зміцнення оборонних можливостей держави, слугуючи природними перешкодами на східному кордоні.

Програма передбачає відновлення боліт, водойм, болотяних ділянок і лісів на історичних деградованих торфовидобувних ділянках, тим самим зменшуючи історично завдану шкоду природним ресурсам.

"Відновлення болотних екосистем не тільки сприяє проведенню оборонних операцій, але й дозволяє зменшити матеріально-технічні та кадрові ресурси", – зазначили в Міноборони Латвії.

Для відновлення історичних місць видобутку торфу місцеві органи влади планують використовувати кошти фондів Європейського Союзу.

Наприкінці серпня писали, що в Естонії розмірковують над доцільністю відновити болота і торфовища, що існували в минулому, як природної перешкоди, що у разі потенційного вторгнення РФ допоможе стримати вороже військо.

Таким чином Естонія стала третьою країною ЄС, слідом за Польщею та Фінляндією, що розглядають такі кроки. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія
Реклама: