Латвія хоче відновити болота для захисту кордону з РФ

Латвія реалізує програму відновлення болотних екосистем, які можуть слугувати природними бар'єрами на її східному кордоні.

Про це повідомили у латвійському Міністерстві оборони, пише "Європейська правда".

У заяві латвійського оборонного відомства йдеться, що відновлення боліт може стати значним внеском у зміцнення оборонних можливостей держави, слугуючи природними перешкодами на східному кордоні.

Програма передбачає відновлення боліт, водойм, болотяних ділянок і лісів на історичних деградованих торфовидобувних ділянках, тим самим зменшуючи історично завдану шкоду природним ресурсам.

"Відновлення болотних екосистем не тільки сприяє проведенню оборонних операцій, але й дозволяє зменшити матеріально-технічні та кадрові ресурси", – зазначили в Міноборони Латвії.

Для відновлення історичних місць видобутку торфу місцеві органи влади планують використовувати кошти фондів Європейського Союзу.

Наприкінці серпня писали, що в Естонії розмірковують над доцільністю відновити болота і торфовища, що існували в минулому, як природної перешкоди, що у разі потенційного вторгнення РФ допоможе стримати вороже військо.

Таким чином Естонія стала третьою країною ЄС, слідом за Польщею та Фінляндією, що розглядають такі кроки.