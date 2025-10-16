Литва рассматривает восстановление болот на границах как часть новой линии обороны

В рамках создания более широкой линии обороны Балтийского региона Литва рассматривает возможность восстановления водно-болотных угодий, расположенных в приграничных районах.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Водно-болотные угодья занимают почти десятую часть территории Литвы, хотя часть из них была безвозвратно потеряна.

Однако в следующем году около 10 млн евро будет выделено на пилотные проекты по восстановлению болот, которые будет координировать Министерство обороны Литвы.

Согласно будущему Регламенту о восстановлении природы, со следующего года будет восстановлено около 40 тысяч гектаров торфяников.

"По предварительным оценкам, около трех-четырех процентов приграничных территорий могут быть преобразованы обратно в водно-болотные угодья в рамках более широкой концепции обороны. Мы ожидаем окончательной оценки от вооруженных сил и координируем свои действия с Министерством окружающей среды, чтобы обеспечить комплексный подход", – сказал заместитель министра обороны Томас Годляускас.

В конце августа писали, что в Эстонии вслед за Польшей и Финляндией размышляют над целесообразностью восстановить существовавшие в прошлом болота и торфяники в качестве естественной преграды, которая в случае потенциального вторжения РФ поможет сдержать вражеское войско.

В сентябре стало известно, что Латвия реализует программу восстановления болотных экосистем, которые могут служить естественными барьерами на ее восточной границе.