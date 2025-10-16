Чому рішення Венеційської комісії небезпечне для України та які наслідки воно матиме

Цього тижня Венеційська комісія ("Венеційка", ВК) оприлюднила висновок щодо законопроєктів про дисциплінарні процедури та перевірку суддів.

Попри загалом критичну оцінку шкідливих положень, деякі рекомендації Комісії у перспективі можуть суттєво ускладнити чи навіть унеможливити процес очищення судів в Україні і притягнення недоброчесних суддів до відповідальності.

Принаймні нардепи зможуть використати цей висновок для просування шкідливих законопроєктів, що, як наслідок, наразить на ризик наші зобовʼязання перед ЄС та євроінтеграцію.

Про те, чому цей висновок Венеційської комісії викликав серйозне занепокоєння експертної спільноти, читайте в статті експертів Фундації DEJURE та Центру протидії корупції Удар по судовій реформі: які проблеми несе висновок Венеційської комісії про перевірку суддів. Далі – стислий її виклад.

Венеційська комісія – це дорадчий орган Ради Європи, що перевіряє закони європейських країн на відповідність стандартам демократії, прав людини та верховенства права.

Традиційно "Венеційка" прискіпливо ставиться до оцінки ситуації, збирає думки всіх учасників процесу. Але не завжди все на 100% влучно: деякі її рекомендації звучать доречно, якщо ваша геолокація – у Страсбурзі, а не в Києві.

І причина тут – нерозуміння "Венеційкою" українських реалій, тонкощів процесів реформ та історичних контекстів.

Для прикладу, незмінюваність суддів є доречною для країн з тією системою, яка вже працює і яку потрібно зберегти. Для України ж це є абсолютно згубно, адже наша задача – оновити суддівський корпус.

Суддівське самоврядування добре захищає від політичного впливу в країнах, де є довіра до судів.

Тож попри те, що рекомендації Венеційської комісії традиційно користуються високою довірою в Україні та ЄС, ці поради можуть не працювати на практиці і не відповідати нашим унікальним обставинам.

І як у випадку нового рішення – навіть шкодити та відкидати нас назад у реформі судочинства.

Нове рішення Венеційської комісії є найсвіжішим прикладом, де, попри загалом позитивний для просування судової реформи висновок, деякі рекомендації можуть знівелювати корисні здобутки.

Трохи контексту. На запит Вищої ради правосуддя експерти Венеційської комісії розглядали та дали думки щодо трьох законопроєктів: №13137 і 13137-1 (майже ідентичні) про дисциплінарні процедури, а також щодо перевірки декларацій доброчесності і родинних зв’язків суддів (законопроєкт №13165-2).

Два перші законопроєкти фактично унеможливлюють звільнення суддів за дисциплінарні порушення.

Це дозволить залишитись на посадах суддям, що мають паспорти РФ, хабарникам і колаборантам. Або – суддям, спійманим на п’яному водінні.

Законопроєкти також звільняють суддів від відповідальності за неподання або брехню в майнових деклараціях, скасовують кваліфоцінювання як форму дисциплінарного покарання, відкривають можливості для блокування скарг на недоброчесних суддів та підвищують шанси сумнівних кандидатів отримати суддівську посаду.

І хоча Венеційська комісія все ж серйозно розкритикувала ці законопроєкти, вона не висловила чіткої позиції щодо кількох ключових загроз, а деякі рекомендації можуть фактично відкотити назад уже досягнутий прогрес.

Наприклад:"Сімейний імунітет". Комісія пропонує виключити дисциплінарну відповідальність суддів за розкішне життя членів їхньої сім’ї, яке перевищує їхні доходи. Очевидно, що це тільки посилить тренд переписування майна на родичів і унеможливить притягнення до відповідальності судді за незаконне збагачення.

Отже, свіжий висновок Венеційської комісії можуть використати нардепи для обґрунтування шкідливих законодавчих змін. Потім, як наслідок, дисциплінарна система знову стане щитом для недоброчесних суддів, а не інструментом очищення.

Докладніше – в матеріалі експертів Фундації DEJURE та Центру протидії корупції Удар по судовій реформі: які проблеми несе висновок Венеційської комісії про перевірку суддів.