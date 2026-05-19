Європарламент зняв імунітет з іспанського ультраправого депутата

Європарламент у вівторок відкрив шлях для розслідування в Іспанії справи щодо ультраправого депутата Луїса Переса за підозрою у порушенні законодавства про фінансування виборчих кампаній, проголосувавши за пропозицію зняти з нього імунітет.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Іспанська прокуратура стверджує, що депутат отримав незаконний внесок у розмірі 100 тисяч євро від інфлюенсера у сфері криптовалют Альваро Ромільо напередодні виборів до Європейського парламенту 2024 року.

Перес систематично стверджував, що ці кошти були призначені для особистого користування, але Ромільо свідчив, що гроші були використані для фінансування політичної партії Переса Se Acabó La Fiesta.

Після того, як у вересні минулого року Мадрид звернувся з проханням про зняття імунітету з Переса, голова Європейського парламенту Роберта Метсола передала звернення до комітету з правових питань. Цей захід було схвалено переважною більшістю депутатів, які брали участь у пленарному засіданні у Страсбурзі.

Голосування у вівторок відбулося лише через три тижні після того, як парламент зняв імунітет з Переса у справі про харасмент, пов’язаній з іспанською прокуроркою з питань злочинів на ґрунті ненависті Сусаною Гісберт. Законодавця звинувачують у тому, що він оприлюднив її особисті дані на своєму каналі в Telegram, що спонукало сотні його підписників ображати її. Він заперечує будь-які правопорушення.

Минулого тижня Верховний суд Іспанії також звернувся до парламенту з проханням зняти імунітет Переса у зв’язку з окремим звинуваченням у харасменті, пов’язаним із двома колишніми кандидатами від його партії Se Acabó La Fiesta. Під час свідчень у суді на початку цього року депутат визнав, що оприлюднив особисті дані кандидатів на своєму каналі в Telegram, але заперечив, що робив це з метою погроз.

Наразі найвищий суд Іспанії розглядає ще дві справи, пов’язані з цим депутатом.

Нагадаємо, у квітні Європарламент зняв імунітет зі скандальної румунської депутатки Шошоаке.

Під час окремого голосування тоді ж Європарламент позбавив імунітету чотирьох депутатів з Польщі, зокрема українофоба Брауна.