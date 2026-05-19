Санду у Франції закликала почати переговори між Молдовою і ЄС за всіма кластерами

Президентка Молдови Мая Санду, перебуваючи у Страсбурзі, наполягла на початку офіційних переговорів за всіма кластерами щодо вступу її країни у ЄС.

Заяву Санду під час пресконференції у Страсбурзі наводить Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

За словами Санду, Молдова готова до переговорів з Європейським Союзом за всіма переговорними напрямками.

"Молдова готова до переговорів за всіма кластерами. Ми готові вже деякий час, і це визнали як Європейська комісія, так і Рада ЄС. Відкриття переговорів дозволить Молдові перейти до наступних етапів євроінтеграції. Попереду ще багато роботи, але ми хочемо, щоб нам дозволили рухатися далі", – підкреслила Санду.

Раніше глава МЗС Румунії Оана Цою 15 травня заявила, що Бухарест виступає за відкриття всіх переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу Молдови, України та країн Західних Балкан.

Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС разом з Україною 23 червня 2022 року. У грудні 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ з обома країнами.

Осікльки ЄС розглядає вступ України і Молдови у одній зв’язці, то Молдова долає усі бюрократичні етапи спільно з Україною.

За прогнозом єврокомісарки з питань розширення Марти Ком, перший кластер має бути відкритий до кінця головування в ЄС Кіпру (до 30 червня), а всі інші кластери – в липні 2026 року.

Утім, дипломати у Брюсселі, що спілкувалися з "Європейською правдою" не під запис, обережніші. Вони кажуть, що відкриття останніх кластерів може затягнутися до осені, а то й ще довше.

В Офісі президента України не очікують перешкоджання подальшим крокам для відкриття офіційних перемовин про вступ України до ЄС з боку Угорщини і Словаччини.

