У НАТО пишаються збиттям дрона над Естонією: це те, як має працювати наш "оборонний дизайн"

Новини — Вівторок, 19 травня 2026, 19:05 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Те, що дрон, який порушив повітряний простір Естонії, був збитий на найнижчому тактичному рівні, без консультацій з високим командуванням НАТО – свідчить про хорошу роботу протиповітряної оборони Альянсу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

У НАТО схвально оцінили збиття безпілотника, який порушив повітряний простір Естонії 19 квітня.

"Що стосується сьогоднішнього інциденту з безпілотником, коли його збив румунський (винищувач – "ЄП"), – саме так має працювати наш "оборонний дизайн", – наголосив Гринкевич. 

Він зауважив, що повноваження приймати подібні оперативні рішення в НАТО "делеговані на найнижчий тактичний рівень – і саме так ми можемо захистити кожен дюйм території Альянсу, коли відбувається подібне вторгнення".

"Тож я надзвичайно пишаюся. Ми все ще оцінюємо ситуацію, але на перший погляд, схоже, що все спрацювало, і у нас чудова інтеграція з усіма наявними потенціалами протиповітряної оборони Балтії, а також з нашою місією з патрулювання повітряного простору", – наголосив генерал НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", у вівторок, 19 травня, румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив "заблукалий" український ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття такого апарата над територією країни.  

Міністерство закордонних справ України перепросило в Естонії через "ненавмисні інциденти" з безпілотниками.

У той самий час, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після інциденту зі збиттям українського дрона заявив, що Україна має повне право атакувати цілі на території Росії.

