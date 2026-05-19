Естонія збила дрон ЗСУ, РФ погрожує Латвії, прах лідера ОУН повернуть в Україну: новини дня

Канцлер Німеччини каже, що посередника від ЄС можна буде призначити лише після припинення бойових дій.

В Естонії оголошували повітряну тривогу і вперше збили дрон, чим пишаються у НАТО.

В Естонії та Литві переконані, що військові США залишаться на їхній території попри скорочення контингенту, а міністри фінансів G7 погодилися продовжувати санкційний тиск на Росію.

Все важливе і цікаве за вівторок, 19 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо переговірника від ЄС з Росією

Виданню Financial Times від джерел стало відомо, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня сказав, що господар Кремля Владімір Путін може зрештою пошкодувати про вторгнення в Україну.

Згодом президент США Дональд Трамп сказав, що Сі Цзіньпін не говорив йому про те, що Путін пожалкує про війну в Україні.

Нагадаємо, в Євросоюзі кажуть про послаблення Росії і розглядають кандидатури на роль переговірника.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "Європа готова сісти за стіл переговорів з Україною, Росією та Сполученими Штатами" з метою врегулювання розв’язаної Кремлем повномасштабної агресії.

Він наголосив, що посередника від ЄС можна буде призначити лише тоді, коли Росія буде готова до переговорів.

Мерц підкреслив, що насамперед необхідним є припинення бойових дій.

Головний радник литовського президента Дейвідас Матульоніс вважає, що контакти з РФ можуть бути налагоджені, але виключно з питання мирної угоди щодо України.

На його думку, найбільш відповідним кандидатом на роль переговірника з РФ від ЄС був би президент Фінляндії Александр Стубб:" Відносини з Росією завжди були певною специфікою Фінляндії".

Інцидент з дроном в Естонії

В Естонії оголошували повітряну тривогу і вперше збили дрон.

Румунський винищувач збив український безпілотник на території Естонії.

Виконувачка обов'язків прем'єр-міністра Латвії Евіка Сіліня повідомила, що Латвія разом із Румунією допомогла знешкодити безпілотник в Естонії.

У НАТО пишаються збиттям дрона над Естонією.

"Що стосується сьогоднішнього інциденту з безпілотником, коли його збив румунський (винищувач – "ЄП"), – саме так має працювати наш "оборонний дизайн", – наголосив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Україна вибачилась перед Естонією через "ненавмисні інциденти" з дронами.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Росія продовжує перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби.

"Ми ще раз наголошуємо, що – всупереч твердженням російської пропаганди – ані Естонія, ані Латвія, Литва чи Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати їхній повітряний простір для ударів по Росії. Понад те, Україна ніколи не просила про таке використання", – акцентував Тихий.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після інциденту з дроном заявив, що Україна має повне право атакувати цілі на території Росії.

Глава естонського МЗС наголосив, що інциденти із "заблукалими" українськими дронами на території третіх країн є прямим наслідком війни та провокацій Росії.

РФ погрожує Латвії

Сьогодні у службі зовнішньої розвідки РФ заявили, що Україна начебто готується до ударів по регіонах РФ з території Латвії.

Україна та Латвія відкинули заяви РФ про підготовку ударів з латвійської території.

"Росія бреше, стверджуючи, що Латвія дозволяє будь-якій країні використовувати латвійський повітряний простір та територію для ударів по Росії чи будь-якій іншій країні", – заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Міністерство закордонних справ Латвії 19 травня викликало російського дипломата у зв’язку з поширеною дезінформацією.

Тимчасово повіреному РФ вручили "категоричний протест проти публічної заяви від 19 травня 2026 року Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, яка ґрунтується на раніше зроблених Росією неправдивих твердженнях".

Сьогодні вранці колишній російський президент і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв накинувся на міністрів закордонних справ Естонії та Литви із лайкою, назвавши їх "недоумками, які вкотре відзначилися гучним русофобським гавкотом".

Він коментував заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни про те, що Європі не слід вступати у прямі переговори з російською стороною, а також слова глави МЗС Литви Кястутіса Будріса про те, що НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді.

Замість цього експрезидент РФ запропонував застосувати проти України п’яту статтю Договору про НАТО через інциденти з дронами.

"Їм варто було б запропонувати інше: застосувати проти країни 404 (так Медведєв неодноразово називав Україну) ст. 5 Вашингтонського договору у зв’язку з нападом", – написав він у Telegram.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич наголосив, що Альянс не є загрозою для Росії і не давав дозвіл на проходження будь-яких безпілотників в Росію через його повітряний простір.

Один з провідних помічників литовського президента Дейвідас Матульоніс заявив, що Литва стикається з ризиком "дуже серйозних провокацій" після звинувачень з боку Росії в тому, що ця країна надала свій повітряний простір для ударів українськими безпілотниками.

Спікер Сейму Литви пропонує змінити конституцію для розміщення ядерної зброї.

Виведення військ США

В Естонії та Литві переконані, що військові США залишаться на їхній території попри скорочення контингенту.

У НАТО переконані, що виведення військ США не підірве оборонні плани в Європі.

Головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, зокрема, запевнив, що виведення американських військових з Німеччини не завадить оборонним планам Альянсу в Європі.

Нагадаємо, минулого тижня США офіційно повідомили, що призупиняють розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що намагається вплинути на рішення США щодо розгортання військ в їхній країні.

"Наші американські союзники повинні розуміти, наскільки важливою є тісна та висококоординована співпраця, включаючи присутність американських військ у Польщі, для безпеки Польщі, Європи, Сполучених Штатів та світового порядку", – додав глава уряду Польщі.

Польський міністр оборони обговорив з главою Пентагону розміщення військ США в Польщі.

Тим часом Європарламент схвалив нові правила щодо іноземних інвестицій у стратегічні сектори ЄС.

Тепер ініціативу має погодити Рада ЄС, перш ніж вона почне діяти через 18 місяців.

Нові правила передбачають обов'язкову перевірку іноземних інвестицій у чутливі сектори, такі як оборона, напівпровідники, штучний інтелект, критична сировина, фінансові послуги, суб'єкти аерокосмічної, енергетичної, транспортної та цифрової інфраструктури, а також у виборчу інфраструктуру, з метою виявлення та усунення потенційних ризиків для безпеки чи громадського порядку.

"Цим текстом ми закриваємо розділ європейської наївності. Деякі іноземні держави прагнуть послабити нас. Ми перегортаємо сторінку навмисної сліпоти держав-членів, яка дозволила іноземним гравцям захопити контроль над чутливими секторами нашої економіки", – заявив євродепутат Рафаель Глюксман, який очолював роботу над документом.

Щодо санкційного тиску

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс розкритикував рішення США продовжити дію винятку з санкцій щодо продажу російської нафти.

Міністри фінансів G7 погодилися продовжувати санкційний тиск на Росію.

За словами міністра фінансів Франції Ролана Лескюра, його колеги зі США, Німеччини, Великої Британії, Італії, Японії та Канади підтвердили готовність "продовжувати тиск на Росію", щоб не допустити, щоб вона наживалася на війнах в Україні та на Близькому Сході.

"Бажання чинити тиск на Росію є одностайним", – заявив Лескюр на пресконференції після дводенної зустрічі міністрів у Парижі.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав союзників посилити тиск на фінансові мережі Ірану.

Крім того, Бессент заявив, що адміністрація Дональда Трампа "не поспішає" продовжувати торгове "перемир’я", яке закінчується в листопаді, оскільки є час поновити його під час зустрічей пізніше цього року.

Решта новин

У Люксембурзі ексгумували прах лідера ОУН Андрія Мельника, якого перепоховають в Україні.

За даними Reuters, у Держдепі США на найвищому рівні посприяли видачі візи польському ексміністру Збігнєву Зьобро. Хоча адміністрація Трампа відкрито підтримує правоконсервативні сили у Європі, видачу візи політику, проти якого вдома висунуто кримінальні звинувачення, називають незвичним кроком.

Трамп створює фонд компенсацій для своїх прихильників, яких "репресували" у часи Байдена.

Ексдиректора Агентства нацбезпеки Чорногорії засудили за стеження за політиками та журналістами.

У Чехії противниця з’їзду судетських німців принесла радянський прапор до міськради Брно.

У Німеччині різко зросла кількість нападів на політиків.