Почему решение Венецианской комиссии опасно для Украины и какие последствия оно будет иметь
Новости — Четверг, 16 октября 2025, 14:00 —
На этой неделе Венецианская комиссия ("Венецианка", ВК) обнародовала заключение по законопроектам о дисциплинарных процедурах и проверке судей.
Несмотря на в целом критическую оценку вредных положений, некоторые рекомендации Комиссии в перспективе могут существенно осложнить или даже сделать невозможным процесс очищения судов в Украине и привлечения недобросовестных судей к ответственности.
По крайней мере, народные депутаты смогут использовать это заключение для продвижения вредных законопроектов, что, как следствие, подвергнет риску наши обязательства перед ЕС и евроинтеграцию.
О том, почему это заключение Венецианской комиссии вызвало серьезную обеспокоенность экспертного сообщества, читайте в статье экспертов Фонда DEJURE и Центра противодействия коррупции Удар по судебной реформе: какие проблемы несет заключение "Венецианки" о проверке судей. Далее – краткое его изложение.
Венецианская комиссия – это консультативный орган Совета Европы, который проверяет законы европейских стран на соответствие стандартам демократии, прав человека и верховенства права.
Традиционно "Венецианка" тщательно подходит к оценке ситуации, собирает мнения всех участников процесса. Но не всегда все на 100% верно: некоторые ее рекомендации звучат уместно, если ваша геолокация – в Страсбурге, а не в Киеве.
И причина здесь – непонимание "Венецианкой" украинских реалий, тонкостей процессов реформ и исторических контекстов.
Например, неизменность судей уместна для стран с той системой, которая уже работает и которую нужно сохранить. Для Украины же это абсолютно губительно, ведь наша задача – обновить судейский корпус.
Судейское самоуправление хорошо защищает от политического влияния в странах, где есть доверие к судам.
Поэтому, несмотря на то, что рекомендации Венецианской комиссии традиционно пользуются высоким доверием в Украине и ЕС, эти советы могут не работать на практике и не соответствовать нашим уникальным обстоятельствам.
И, как в случае с новым решением, даже вредить и отбрасывать нас назад в реформе судопроизводства.
Новое решение Венецианской комиссии является самым свежим примером, где, несмотря на в целом положительный для продвижения судебной реформы вывод, некоторые рекомендации могут нивелировать полезные достижения.
Немного контекста. По запросу Высшего совета правосудия эксперты Венецианской комиссии рассмотрели и дали заключения по трем законопроектам: №13137 и 13137-1 (почти идентичные) о дисциплинарных процедурах, а также о проверке деклараций добропорядочности и родственных связей судей (законопроект №13165-2).
Два первых законопроекта фактически делают невозможным увольнение судей за дисциплинарные нарушения.
Это позволит остаться на должностях судьям, имеющим паспорта РФ, взяточникам и коллаборационистам. Или – судьям, пойманным на пьяном вождении.
Законопроекты также освобождают судей от ответственности за непредставление или ложные сведения в имущественных декларациях, отменяют квалификационную оценку как форму дисциплинарного наказания, открывают возможности для блокирования жалоб на недобросовестных судей и повышают шансы сомнительных кандидатов получить судейскую должность.
И хотя Венецианская комиссия все же серьезно раскритиковала эти законопроекты, она не высказала четкой позиции по нескольким ключевым угрозам, а некоторые рекомендации могут фактически откатить назад уже достигнутый прогресс.
Например: "Семейный иммунитет". Комиссия предлагает исключить дисциплинарную ответственность судей за роскошную жизнь членов их семьи, которая превышает их доходы. Очевидно, что это только усилит тренд переписывания имущества на родственников и сделает невозможным привлечение к ответственности судьи за незаконное обогащение.
Таким образом, свежее заключение Венецианской комиссии могут использовать нардепы для обоснования вредных законодательных изменений. Затем, как следствие, дисциплинарная система снова станет щитом для недобросовестных судей, а не инструментом очищения.
Подробнее – в материале экспертов Фонда DEJURE и Центра противодействия коррупции Удар по судебной реформе: какие проблемы несет заключение "Венецианки" о проверке судей.