Почему решение Венецианской комиссии опасно для Украины и какие последствия оно будет иметь

На этой неделе Венецианская комиссия ("Венецианка", ВК) обнародовала заключение по законопроектам о дисциплинарных процедурах и проверке судей.

Несмотря на в целом критическую оценку вредных положений, некоторые рекомендации Комиссии в перспективе могут существенно осложнить или даже сделать невозможным процесс очищения судов в Украине и привлечения недобросовестных судей к ответственности.

По крайней мере, народные депутаты смогут использовать это заключение для продвижения вредных законопроектов, что, как следствие, подвергнет риску наши обязательства перед ЕС и евроинтеграцию.

О том, почему это заключение Венецианской комиссии вызвало серьезную обеспокоенность экспертного сообщества, читайте в статье экспертов Фонда DEJURE и Центра противодействия коррупции Удар по судебной реформе: какие проблемы несет заключение "Венецианки" о проверке судей. Далее – краткое его изложение.

Венецианская комиссия – это консультативный орган Совета Европы, который проверяет законы европейских стран на соответствие стандартам демократии, прав человека и верховенства права.

Традиционно "Венецианка" тщательно подходит к оценке ситуации, собирает мнения всех участников процесса. Но не всегда все на 100% верно: некоторые ее рекомендации звучат уместно, если ваша геолокация – в Страсбурге, а не в Киеве.

И причина здесь – непонимание "Венецианкой" украинских реалий, тонкостей процессов реформ и исторических контекстов.

Например, неизменность судей уместна для стран с той системой, которая уже работает и которую нужно сохранить. Для Украины же это абсолютно губительно, ведь наша задача – обновить судейский корпус.

Судейское самоуправление хорошо защищает от политического влияния в странах, где есть доверие к судам.

Поэтому, несмотря на то, что рекомендации Венецианской комиссии традиционно пользуются высоким доверием в Украине и ЕС, эти советы могут не работать на практике и не соответствовать нашим уникальным обстоятельствам.

И, как в случае с новым решением, даже вредить и отбрасывать нас назад в реформе судопроизводства.

Новое решение Венецианской комиссии является самым свежим примером, где, несмотря на в целом положительный для продвижения судебной реформы вывод, некоторые рекомендации могут нивелировать полезные достижения.

Немного контекста. По запросу Высшего совета правосудия эксперты Венецианской комиссии рассмотрели и дали заключения по трем законопроектам: №13137 и 13137-1 (почти идентичные) о дисциплинарных процедурах, а также о проверке деклараций добропорядочности и родственных связей судей (законопроект №13165-2).

Два первых законопроекта фактически делают невозможным увольнение судей за дисциплинарные нарушения.

Это позволит остаться на должностях судьям, имеющим паспорта РФ, взяточникам и коллаборационистам. Или – судьям, пойманным на пьяном вождении.

Законопроекты также освобождают судей от ответственности за непредставление или ложные сведения в имущественных декларациях, отменяют квалификационную оценку как форму дисциплинарного наказания, открывают возможности для блокирования жалоб на недобросовестных судей и повышают шансы сомнительных кандидатов получить судейскую должность.

И хотя Венецианская комиссия все же серьезно раскритиковала эти законопроекты, она не высказала четкой позиции по нескольким ключевым угрозам, а некоторые рекомендации могут фактически откатить назад уже достигнутый прогресс.

Например: "Семейный иммунитет". Комиссия предлагает исключить дисциплинарную ответственность судей за роскошную жизнь членов их семьи, которая превышает их доходы. Очевидно, что это только усилит тренд переписывания имущества на родственников и сделает невозможным привлечение к ответственности судьи за незаконное обогащение.

Таким образом, свежее заключение Венецианской комиссии могут использовать нардепы для обоснования вредных законодательных изменений. Затем, как следствие, дисциплинарная система снова станет щитом для недобросовестных судей, а не инструментом очищения.

Подробнее – в материале экспертов Фонда DEJURE и Центра противодействия коррупции Удар по судебной реформе: какие проблемы несет заключение "Венецианки" о проверке судей.