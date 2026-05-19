ЗМІ: Греція замінить виведену батарею Patriot в Егейському морі на винищувачі Mirage

Греція планує розгорнути пару винищувачів Mirage 2000-5 замість батареї Patriot, яку буде виведено з південно-східного острова Карпатос в Егейському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Kathimerini.

Зазначається, що це рішення було ухвалено для того, щоб заповнити можливу операційну прогалину.

Дві батареї Patriot були розгорнуті на острові Карпатоc та в місті Дідімотейхо після початку атак США та Ізраїлю на Іран для забезпечення захисту від можливої ​​балістичної загрози південно-східному флангу НАТО та для прикриття повітряного простору Болгарії.

У понеділок Рада з національної безпеки під головуванням прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса оголосила про виведення обох ракетних систем американського виробництва з цих локацій.

Крім того, в аеропорту Карпатоса проводяться роботи, щоб він міг забезпечити довгострокове розгортання винищувачів Mirage.

Рада також ухвалила рішення про виведення чотирьох літаків F-16, які перебували на Кіпрі з початку війни на Близькому Сході. Їх також замінять літаки грецьких ВПС, щоб заповнити відповідну прогалину.

Джерела в уряді заявляють, що ці рішення не пов’язані із законодавчою ініціативою Туреччини, яка закріплює її претензії в Егейському морі та Східному Середземномор’ї.

Нагадаємо, у березні цього року Туреччина знову порушила питання про демілітаризацію островів у східній частині Егейського моря в заяві, яка розглядається як реакція на оголошення Афін про розгортання ракет Patriot на острові Карпатос.

Греція оголосила про розгортання батареї Patriot на острові у південно-східній частині Егейського моря після того, як іранські безпілотники двічі атакували британську авіабазу Акротирі на Кіпрі.