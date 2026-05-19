Суд у Франції почав розслідування щодо експрем’єра Філіпа, який хоче йти у президенти

Суд у Франції розпочав розслідування щодо політика-центриста, колишнього прем’єр-міністра Едуара Філіпа, у зв’язку зі звинуваченнями у розтраті державних коштів, фаворитизмі, конфлікті інтересів та вимаганні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFM-TV.

Едуар Філіп, який протягом трьох років обіймав посаду прем'єр-міністра за президентства Емманюеля Макрона, нещодавно переобрався мером міста Гавр. Він вже заявив про наміри взяти участь у президентських виборах 2027 року.

У вересні 2023 року інформаторка повідомила про ймовірні злодіяння до Національної прокуратури у справах фінансових злочинів (PNF), яка розпочала розслідування та провела обшуки у 2024 році. Потім у червні 2025 року вона подала скаргу, виступивши цивільною стороною.

Тож слідчий суддя проведе розслідування щодо Філіпа за підозрою у розтраті державних коштів, фаворитизмі, незаконному отриманні вигоди та хабарництві у Гаврі – місті, мером якого він є.

Колишній прем'єр-міністр і нинішній мер Гавра завжди заперечував звинувачення. У своїй заяві Едуар Філіп зазначив, що дізнався про розслідування з преси і "бере до відома відкриття судового розслідування". Також він обіцяє співпрацювати з правосуддям.

Читайте також Після Макрона: чи стане перемога ультраправого Жордана Барделла загрозою для ЄС.