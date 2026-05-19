У Сербії пригрозили покарати всіх причетних до затримання п’яти сербів у Косові

Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич пригрозив покарати усіх причетних до затримання п'яти сербів на території Косова.

Про це повідомляє N1, пише "Європейська правда".

У вівторок п'ятьох етнічних сербів, директорів закладів охорони здоров'я та освіти, затримали в косовському місті Грачаниця за порушення свободи вибору виборців.

Обвинувачення у Косові стверджує, що у зв'язку з цією справою отримано достатньо заяв та доказів, на підставі яких підозрюють, що затримані були причетні до незаконних дій з метою підриву виборчого процесу.

Дачич заявив, що всі причетні до затримання будуть "притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до сербського законодавства".

"Міністерство внутрішніх справ рішуче налаштоване на те, щоб усі відповідальні за цей антисербський акт були покарані найсуворіше відповідно до законів Сербії", – заявив Івіца Дачич.

Швидку правоохоронну операцію у Косові здійснили після широкого висвітлення в ЗМІ публічних заяв міністра у справах громад та повернення Ненада Рашича, який висловив занепокоєння щодо агресивної кампанії, спрямованої на тиск на виборців у муніципалітеті, де серби становлять більшість

7 червня у Косові відбудуться парламентські вибори – треті за останні півтора року.

Політична криза охопила Косово після того, як кілька спроб обрати президента країни депутатами парламенту завершилися невдачею.

Попередні дострокові вибори відбулися у грудні 2025 року – після невдалих переговорів про створення коаліції.