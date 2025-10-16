Axios: Трамп поговорить з Путіним уперше за два місяці

Президент США Дональд Трамп у четвер планує провести телефонну розмову з Владіміром Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив портал Axios із посиланням на проінформоване джерело.

Розмова Трампа з Путіним має відбутись за день до того, як американський лідер прийме президента України Володимира Зеленського в Білому домі.

Офіційно ані Вашингтон, ані Кремль не повідомляли про запланований дзвінок лідерів.

Зазначимо, що востаннє президент США говорив з господарем Кремля майже два місяці тому – 18 серпня, коли в Білий дім приїхали низка європейських лідерів за підсумками саміту на Алясці.

Відтоді Трамп усе критичніше висловлюється щодо Путіна, зокрема його небажання припиняти російську агресію проти України.

Володимир Зеленський раніше зазначив, що "детально готується" до зустрічі з президентом США у п’ятницю і обговорює ці деталі з профільними відомствами.

За даними ЗМІ, питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk буде одним з ключових на зустрічі Зеленського і Трампа.