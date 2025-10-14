ЗМІ дізнались, чому Трамп і Зеленський вирішили зустрітись особисто

Президент США Дональд Трамп і його український колега Володимир Зеленський під час особистої зустрічі 17 жовтня у Білому домі мають намір обговорити, яку зброю необхідно надати Україні, яка протистоїть російській агресії.

Про це йдеться у публікації порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за даними джерел порталу, на зустрічі йтиметься про те, чи потрібно США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

"Є певні питання, які не можна обговорювати телефоном", – повідомило Axios одне з джерел.

Очікується, що Зеленський прибуде до США у четвер, 16 жовтня.

З понеділка у Вашингтоні має перебувати керівник Офісу українського президента Андрій Єрмак. Як зазначено, він має підготувати усе до візиту Зеленського.

У понеділок Зеленський також повідомив, що до США вилетіла українська делегація. Він додав, що відбудуться "кілька інших важливих зустрічей" з оборонними компаніями і, можливо, законодавцями.

Нагадаємо, першим про зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

Востаннє Зеленський і Трамп бачились наприкінці вересня на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За останні кілька днів Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели дві телефонні розмови, які зокрема стосувались надання американських крилатих ракет Tomahawk.