Трамп підтвердив, що планує зустрітись із Зеленським у п’ятницю

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у п’ятницю, 18 жовтня, він може прийняти свого українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні із журналістами на борту літака Air Force One.

На шляху до Вашингтона одна із журналісток спитала Трампа, чи прийматиме він Зеленського 18 жовтня у Білому домі.

"Я думаю, що так", – сказав американський президент у відповідь.

Своєю чергою Зеленський у понеділок заявляв, що цього тижня має намір вирушити до США.

"Я зустрінуся з президентом Трампом у Вашингтоні цього тижня", – говорив він під час пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас у Києві.

Нагадаємо, першим про зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

Востаннє Зеленський і Трамп бачились наприкінці вересня на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За останні кілька днів Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели дві телефонні розмови, які зокрема стосувались надання американських крилатих ракет Tomahawk.

Крім того, українська делегація на чолі з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко розпочинає тиждень переговорів зі своїми американськими колегами у Вашингтоні.