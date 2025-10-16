Axios: Трамп поговорит с Путиным впервые за два месяца

Президент США Дональд Трамп в четверг планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированный источник.

Разговор Трампа с Путиным должен состояться за день до того, как американский лидер примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Официально ни Вашингтон, ни Кремль не сообщали о запланированном звонке лидеров.

Отметим, что последний раз президент США говорил с хозяином Кремля почти два месяца назад – 18 августа, когда в Белый дом приехал ряд европейских лидеров по итогам саммита на Аляске.

С тех пор Трамп все критичнее высказывается в отношении Путина, в частности его нежелание прекращать российскую агрессию против Украины.

Владимир Зеленский ранее отметил, что "детально готовится" к встрече с президентом США в пятницу и обсуждает эти детали с профильными ведомствами.

По данным СМИ, вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет одним из ключевых на встрече Зеленского и Трампа.