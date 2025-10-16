Конституційний суд Молдови затвердив результати парламентських виборів

Конституційний суд Молдови підтвердив результати парламентських виборів, що відбулися 28 вересня, де перемогу здобула проєвропейська партія "Дія і Солідарність" (PAS).

16 жовтня Конституційний суд Молдови підтвердив результати парламентських виборів 28 вересня та затвердив мандати усіх обраних депутатів.

Проросійський "Патріотичний блок" на засіданні закликав не визнавати результати голосування.

Після тригодинних слухань судді пішли у нарадчу кімнату та опісля оголосили про затвердження результатів. Це рішення є остаточним і не може бути оскарженим.

Нагадаємо, за результатами виборів партія президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) отримала 55 мандатів, "Патриотический блок", сформований довкола експрем’єра Ігоря Додона – 26, блок "Альтернатива" – 8, а "Наша партия" Ренато Усатого і партія "Демократія вдома" – по 6 мандатів.

Згідно із законодавством, протягом 30 днів після цього президент має скликати парламент на установче засідання.

Нагадаємо, попередній прем’єр Дорін Речан відмовився від пропозиції знову очолити уряд та планує відмовитися також від депутатського мандата.

Партія "Дія і солідарність" планує висувати кандидатом у прем’єри бізнесмена Александру Мунтяну, який останні 20 років живе в Україні.

Йому вже довелося давати пояснення після матеріалу у ЗМІ, де журналісти заявили про його співпрацю у минулому з підсанкційним юристом на Кіпрі.

