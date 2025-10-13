Чинний прем’єр Молдови відмовився знову очолити уряд

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан відмовився знову очолювати уряд після відповідної пропозиції керівної партії "Дія і солідарність", яка перемогла на парламентських виборах.

Про це він заявив на пресконференції 13 жовтня, його цитує NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Спершу спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що керівна партія хотіла б продовжити співпрацю з Речаном.

"І ми хотіли висунути його в прем'єр-міністри. Але пан Речан попередив нас, що на цьому його діяльність в уряді закінчується", – розповів Гросу.

Своєю чергою Речан зазначив, що для нього було честю отримати пропозицію знову обійняти посаду прем’єр-міністра.

"Але я не збирався продовжувати після закінчення мого мандата. Після того, як я відмовлюся і від крісла депутата, я маю намір продовжити свою професійну діяльність у приватному секторі. Це був етап, я не збирався продовжувати кар'єру в політиці", – додав він.

Нагадаємо, 28 вересня в Молдові відбулися парламентські вибори. Згідно з попередніми результатами, партія влади PAS отримує в парламенті 55 місць – тобто одноосібну більшість.

