ЗМІ знайшли зв’язок кандидата у прем’єри Молдови з підсанкційним юристом на Кіпрі

Молдовські журналісти знайшли ознаки співпраці кандидата у прем’єри Александру Мунтяну із підсанкційним юристом з Кіпру; Мунтяну після цього вийшов з поясненнями.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Видання RISE Moldova знайшло документи з офшорних компаній, з яких випливає, що кандидат від керівної партії на прем’єрську посаду Александру Мунтяну керував частиною свого бізнесу через юриста на Кіпрі, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинився під санкціями.

Зокрема, вони з’ясували, що Мунтяну фігурує у 5 компаніях, зареєстрованих на Віргінських островах, які фігурують у "Панамських паперах". Усі вони керувалися кіпрським юристом Христодоулосом Вассиліадесом, який також надавав фінансові послуги російському олігарху Алішеру Усманову – зокрема у захисті його активів від західних санкцій.

За це Вассиліадес у 2023 році потрапив під санкції Британії та США.

Крім того, виявилося, що Вассиліадес був директором Sberbank Investments Limited на Кіпрі – дочірньої компанії підсанкційного російського "Сбербанку".

Вассидіадес зі свого боку стверджує, що "дотримувався і продовжить дотримуватися" усіх санкцій та встановлених ними обмежень.

Серед п’яти компаній, де фігурує Мунтяну, – Dragon Global Advisors Ltd, яку зареєстрували на Віргінських островах у 2008 році. Вона у минулому брала участь у проєкті ЄБРР Europe Virgin Fund, створеному для інвестицій у приватний бізнес в Україні, Молдові та Білорусі. Програму інвестицій співфінансувала група Dragon Capital.

Документи, які знайшли журналісти з реєстру акціонерів від 2015 року, свідчать, що Мунтяну і чеський бізнесмен Каміль Гоча разом володіли в ній 60% акцій.

Александру Мунтяну після публікації заявив у своїх соцмережах, що готовий давати пояснення щодо усіх своїх інвестицій та компаній. Він стверджує, що йому дали лише 20 хвилин між запитом на коментар з цього приводу та публікацією звинувачень, і він не встиг підготувати відповідь.

Мунтяну стверджує, що на цей час не має офшорних компаній на Віргінських островах, хоча у минулому, до 2019 року, такі були – тому що тамтешні правила мають свої зручності. Усі ці дії були скоординовані з інвесторами, у тому числі європейськими, і ця юрисдикція тривалий час була у "білих списках".

Він також заявив, що припинив співпрацю з юридичною фірмою Вассиліадеса, щойно дізнався про його зв’язок з російськими олігархами та західні санкції. "До того часу ця інформація не була відома", – пише Мунтяну.

Він акцентував, що ця юридична фірма – одна з найбільших на Кіпрі і з нею працювали багато фондів з безсумнівною репутацією, у тому числі Dragon Capital в Україні, і ця співпраця була "спадком попередніх контрактних відносин" Dragon Capital.

Також Мунтяну каже, що не був у правлінні Natur Bravo у тому періоді, про який йдеться у статті, і не може нести відповідальність за те, що відбувалося через 9 років після його відходу від справ.

Він також заперечив причетність до завершення транзакції з Fincombank у 2007 році.

Нагадаємо, 14 жовтня у Молдові офіційно підтвердили плани щодо висування на посаду прем'єр-міністра бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.

У понеділок стало відомо, що Дорін Речан відмовився від пропозиції знову очолити уряд та планує відмовитися також після від депутатського мандата.

Детальніше про результати виборів у Молдові читайте у статті Тріумф Санду, провал Кремля. Як Молдова утрималася на шляху до ЄС та які виклики це створює.