Конституционный суд Молдовы утвердил результаты парламентских выборов

Конституционный суд Молдовы подтвердил результаты парламентских выборов, состоявшихся 28 сентября, где победу одержала проевропейская партия "Действие и Солидарность" (PAS).

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

16 октября Конституционный суд Молдовы подтвердил результаты парламентских выборов 28 сентября и утвердил мандаты всех избранных депутатов.

Пророссийский "Патриотический блок" на заседании призвал не признавать результаты голосования.

После трехчасовых слушаний судьи удалились в совещательную комнату и после этого объявили об утверждении результатов. Это решение является окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, по результатам выборов партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) получила 55 мандатов, "Патриотический блок", сформированный вокруг экс-премьера Игоря Додона – 26, блок "Альтернатива" – 8, а "Наша партия" Ренато Усатого и партия "Демократия дома" – по 6 мандатов.

Согласно законодательству, в течение 30 дней после этого президент должен созвать парламент на учредительное заседание.

Напомним, предыдущий премьер Дорин Речан отказался от предложения вновь возглавить правительство и планирует отказаться также от депутатского мандата.

"Действие и солидарность" планирует выдвигать кандидатом в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который последние 20 лет живет в Украине.

Ему уже пришлось давать объяснения после материала в СМИ, где журналисты заявили о его сотрудничестве в прошлом с подсанкционным юристом на Кипре.

