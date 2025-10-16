Лідер республіканців у Сенаті хоче голосування за проєкт санкцій проти РФ

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун у четвер заявив про готовність винести на голосування давно застряглий законопроєкт про санкції проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі Politico.

Тун сказав, що сенатори "обговорюють час і дату" ухвалення законопроєкту, який передбачатиме запровадження тарифів для країн, що імпортують енергоресурси РФ, та вторинних санкцій проти іноземних компаній, які підтримують російське енерговиробництво.

"Усе готово... Я думаю, що настав час діяти", – додав лідер сенаторів-республіканців.

Тун ухилився від відповіді на запитання, чи буде законопроєкт розглянуто протягом жовтня.

Раніше цього тижня він, а також співавтори санкційного законопроєкту – республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь – працювали з Білим домом над вирішенням "технічних питань".

Серед сенаторів існує сильна підтримка того, щоб Москва відчула більші наслідки за свою війну в Україні. У вересні група сенаторів з обох партій висунула новий законопроєкт, який визнає РФ державою, що підтримує тероризм, за викрадення українських дітей під час війни.

За даними ЗМІ, американські сенатори також розробили нове законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.