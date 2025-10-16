Лидер республиканцев в Сенате хочет голосования за проект санкций против РФ

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун в четверг заявил о готовности вынести на голосование давно застрявший законопроект о санкциях против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии Politico.

Тун сказал, что сенаторы "обсуждают время и дату" принятия законопроекта, который предусматривает введение тарифов для стран, импортирующих энергоресурсы РФ, и вторичных санкций против иностранных компаний, поддерживающих российское энергопроизводство.

"Все готово... Я думаю, что пришло время действовать", – добавил лидер сенаторов-республиканцев.

Тун уклонился от ответа на вопрос, будет ли законопроект рассмотрен в течение октября.

Ранее на этой неделе он, а также соавторы санкционного законопроекта – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь – работали с Белым домом над решением "технических вопросов".

Среди сенаторов существует сильная поддержка того, чтобы Москва почувствовала более серьезные последствия за свою войну в Украине. В сентябре группа сенаторов от обеих партий выдвинула новый законопроект, который признает РФ государством, поддерживающим терроризм, за похищение украинских детей во время войны.

По данным СМИ, американские сенаторы также разработали новое законодательство, которое должно значительно расширить санкции США в отношении "теневого флота" российских нефтяных танкеров.