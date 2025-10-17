Польща заборонила розведення хутрових тварин

У п'ятницю, 17 жовтня, польський Сейм ухвалив поправку до Закону про захист тварин, яка вводить заборону на розведення хутрових тварин.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

За цією поправкою, фермери, які розводять хутрових тварин, повинні будуть припинити свою діяльність до кінця 2033 року. Ті, хто зробить це до 2031 року, матимуть право на компенсацію.

Розмір компенсації залежатиме від середнього річного доходу розплідника та дати припинення діяльності. Чим пізніше буде припинено діяльність, тим меншою буде компенсація.

Підприємці, які припинять свою діяльність до 1 січня 2027 року, зможуть вимагати компенсацію в розмірі 25% від середнього річного доходу селекціонера за 2020-2024 роки.

Ті, хто вирішить зробити це на рік пізніше, отримають компенсацію в розмірі 20%. Сума буде зменшена на 5 процентних пунктів, аж до 5% компенсації для тих, хто зробить це до 1 січня 2031 року. Пізніше закриття бізнесу означатиме, що подати заявку на компенсацію буде неможливо.

Поправка передбачає повну заборону розведення та вирощування хутрових тварин, за винятком кроликів, з моменту набрання законом чинності, тобто через 14 днів після його оголошення.

За поправку проголосували 339 депутатів, 78 були проти, 19 утрималися.

Нагадаємо, 2023 року депутати литовського Сейму після запеклих дебатів підтримали заборону в країні хутрових ферм з 2027 року.