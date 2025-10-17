Польша запретила разведение пушных зверей

В пятницу, 17 октября, польский Сейм принял поправку к Закону о защите животных, которая вводит запрет на разведение пушных зверей.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

По этой поправке, фермеры, которые разводят пушных животных, должны будут прекратить свою деятельность до конца 2033 года. Те, кто сделает это до 2031 года, будут иметь право на компенсацию.

Размер компенсации будет зависеть от среднего годового дохода питомника и даты прекращения деятельности. Чем позже будет прекращена деятельность, тем меньше будет компенсация.

Предприниматели, которые прекратят свою деятельность до 1 января 2027 года, смогут требовать компенсацию в размере 25% от среднего годового дохода селекционера за 2020-2024 годы.

Те, кто решит сделать это на год позже, получат компенсацию в размере 20%. Сумма будет уменьшена на 5 процентных пунктов, вплоть до 5% компенсации для тех, кто сделает это до 1 января 2031 года. Позже закрытие бизнеса будет означать, что подать заявку на компенсацию будет невозможно.

Поправка предусматривает полный запрет разведения и выращивания пушных животных, за исключением кроликов, с момента вступления закона в силу, то есть через 14 дней после его объявления.

За поправку проголосовали 339 депутатов, 78 были против, 19 воздержались.

Напомним, в 2023 году депутаты литовского Сейма после ожесточенных дебатов поддержали запрет в стране пушных ферм с 2027 года.