Свириденко запропонувала Фіцо відкрити українську школу в Словаччині

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко запропонувала своєму словацькому візаві Роберту Фіцо відкрити в Словаччині українську школу.

Про це вона сказала на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю, 17 жовтня, передає "Європейська правда".

Свириденко подякувала словацькому прем’єру за допомогу українським біженцям. Відтак вона запропонувала Фіцо обговорити можливість відкрити українську школу.

"Мені здається, що це був би дуже сильний сигнал для нашої двосторонньої співпраці", – наголосила вона.

Прем’єрка відзначила, що хотіла б зафіксувати таку домовленість у спільній дорожній карті співробітництва.

Фіцо наголосив, що не має заперечень щодо такої пропозиції української прем'єр-міністерки.

"Сьогодні говоримо про цю значну кількість осіб, які перетнули кордон. І при цій значній кількості дітей питання заснування школи не має принципових проблем. Я сприймаю це як корисне для партнерства на майбутнє", – додав словацький прем’єр.

Цього ж дня Фіцо заявив, що вступ України в Європейський Союз посилить співробітництво між країнами.

У вересні Фіцо сказав, що його держава підтримує вступ України в ЄС та готова поділитись своїм досвідом набуття членства.

