Свириденко предложила Фицо открыть украинскую школу в Словакии

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко предложила своему словацкому визави Роберту Фицо открыть в Словакии украинскую школу.

Об этом она сказала на открытии совместных межправительственных украинско-словацких консультаций в пятницу, 17 октября, передает "Европейская правда".

Свириденко поблагодарила словацкого премьера за помощь украинским беженцам. Затем она предложила Фицо обсудить возможность открыть украинскую школу.

"Мне кажется, что это был бы очень сильный сигнал для нашего двустороннего сотрудничества", – подчеркнула она.

Премьер отметила, что хотела бы зафиксировать такую договоренность в совместной дорожной карте сотрудничества.

Фицо подчеркнул, что не имеет возражений по такому предложению украинского премьер-министра.

"Сегодня говорим о значительном числе людей, которые пересекли границу. И при этом значительном количестве детей вопрос основания школы не имеет принципиальных проблем. Я считаю это полезным для партнерства на будущее", – добавил словацкий премьер.

В этот же день Фицо заявил, что вступление Украины в Европейский Союз усилит сотрудничество между странами.

В сентябре Фицо сказал, что его государство поддерживает вступление Украины в ЕС и готово поделиться своим опытом приобретения членства.

